En Eres mi Bien, Alan atraviesa uno de sus peores momentos emocionales. Después de haber estado siempre al lado de Fiorella, apoyándola en sus problemas y acompañándola incluso cuando terminó su relación con Sebastián, el joven creyó que entre ellos podía nacer algo más.

Tras el fin de aquella relación, ambos compartieron instantes muy cercanos e incluso estuvieron a punto de besarse, lo que reavivó los sentimientos de Alan, quien llegó a confesarle a su hermano David que seguía enamorado de su mejor amiga.

Sin embargo, su ilusión se derrumbó por completo al ver a Sebastián recoger nuevamente a Fiorella y llevársela en su auto. Esa escena lo dejó devastado, triste y solitario, sin saber cómo reaccionar ante lo que consideró una traición emocional.

Hoy, cuando la joven se acercó a él con intención de hablar, Alan intentó esquivarla, pero ella fue más rápida. Sin poder contener su molestia, él la enfrentó con una pregunta directa: “¿Fiorella, has vuelto con Sebastián?”, dejando ver todo su dolor y confusión.

¿Podrá Alan superar esta decepción amorosa o terminará alejándose definitivamente de Fiorella? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

