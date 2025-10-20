En Eres mi Bien, la situación de Alan se volvió alarmante para Fiorella, Cayetana y David, luego de que el muchacho perdiera el control tras confirmar que su mejor amiga volvería con Sebastián.

El joven, dolido, no soportó escuchar que Fiorella quería darle una nueva oportunidad a su ex y, entre lágrimas, le dijo que “ya no podía seguir apoyándola”, recordándole además que Sebastián no era buena persona. Acto seguido, salió furioso, tomó su moto y se marchó a toda velocidad, sin escuchar los gritos de Cayetana, quien intentó detenerlo.

Momentos después, Alan llegó hasta la playa. Según un testigo, fue visto a la orilla del mar y, en cuestión de segundos, desapareció. Esto desató la desesperación de Cayetana y David, quienes fueron a buscarlo sin éxito.

¿Habrá cometido una locura Alan? ¿Podrán encontrarlo antes de que sea demasiado tarde?

Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

