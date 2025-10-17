En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio decide buscar a Rubén para dejar las cosas claras. Con firmeza, le dice que Valeria ya le comentó que están intentando retomar su relación, y aunque ese no era un asunto que le incumbiera directamente, quería dejarle algo muy en claro: “No te vuelvas a entrometer en mi vida, ni mucho menos en la de mi mamá”.

Rubén, sorprendido por lo que acaba de escuchar, queda sin palabras al darse cuenta de que Mauricio y Valeria podrían haberse dado una nueva oportunidad. Lejos de molestarse, esa noticia enciende nuevamente sus esperanzas y lo deja pensativo, preguntándose si aún tiene un lugar en la vida de Valeria o si todo ya está decidido.

¿Volverán realmente Mauricio y Valeria? ¿Tomará Rubén esta “noticia” como una nueva oportunidad para reconquistarla? ¡Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!