Una noche llena de tensiones, secretos y enfrentamientos marcó el nuevo capítulo de Eres Mi Bien. Mientras los conflictos amorosos se intensifican, nuevas alianzas y sorpresas sacuden a todos los personajes.

Mauricio enfrenta a Rubén con firmeza, advirtiéndole que deje de entrometerse en su vida y en la de su madre. Sin embargo, el comentario de que él y Valeria están intentando retomar su relación despierta una chispa de esperanza en Rubén, quien se aferra a la posibilidad de reconquistarla.

En otro punto del barrio, Vicente visita a Leticia, quien atraviesa un momento muy difícil, y la consuela con cariño. Mientras tanto, una renovada Meche sorprende a todos en Las Chalaquitas: vestida con sus mejores prendas y una actitud empoderada, demuestra que está lista para seguir adelante sin Emerson, quien no puede evitar sentirse celoso al verla tan cambiada.

La tensión aumenta cuando Bárbara manipula la situación para que Mauricio la acompañe a Las Chalaquitas, generando un incómodo reencuentro con Valeria, que decide mantener la compostura y atenderlos personalmente. Todo se complica aún más cuando Rubén irrumpe en el local, miente diciendo que es el esposo de Valeria y, ante los comentarios provocadores de Bárbara, la besa frente a todos, desatando una escena llena de asombro y enojo.

💥 ¿Qué pasará ahora entre Valeria, Mauricio y Rubén? ¿Podrá Bárbara salirse con la suya? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien por Latina Televisión.

