En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Foncho no puede más con la presencia constante de Lucía en su casa. Ella no tarda en soltar la bomba: “Ya me enteré que vas a ser papá”. Foncho rompe en risas, pero el momento se vuelve incómodo cuando ella pasa del llanto a la risa en segundos. “Papasito”, le corrige Foncho con ironía antes de negarlo todo: “Eso no es verdad”.

Sin embargo, Lucía insiste: “No mientas, todo Chuquito te ha visto meter una cuna a la casa de Rox”. Foncho, ya más serio, le pide calma: “Voy a ser papá y te pido que no hagas dramas, no hagas escándalos, no hagas nada que no contribuya con este momento”. Pero Lucía no se rinde: “Estoy aquí para cuidarte y decirte que no firmes nada sin una prueba de ADN”, provocando la molestia de Foncho. La tensión crece hasta que ella cambia el tono, contando que tiene su propio emprendimiento y ha trabajado en sí misma: “Bueno, yo tampoco soy esa Lucía”, dice con firmeza.

Mientras tanto, Leticia protagoniza un momento tan dramático como cómico. Alterada, le dice a su ama de llaves: “Cierra bien las cortinas, tranca las puertas y si alguien pregunta por mí, me fui de viaje a la Patagonia”. Ella le muestra el video que la ha hecho estallar: “Es la mayor humillación que me han hecho en toda mi vida”, grita antes de encerrarse en su habitación. Su ama de llaves, sin poder contener la risa, murmura divertida: “Esta me la debías, por todas las veces que me has humillado”.

Por otro lado, Foncho intenta hablar con Rubén, pero este se niega siquiera a abrirle la puerta. Foncho insiste: “Rubén, por favor, no me alejes de tu vida nuevamente. No he podido dejar de pensar en ti, y sé que tú tampoco en mí”. Rubén, incómodo, accede a escucharlo por un minuto, y Foncho lo advierte: “Aléjate de la bacteria, del virus que ha entrado en tu sistema… me refiero a Lucía”, dejándolo completamente sorprendido.

Y como si fuera poco, Mauricio y Valeria retoman la conversación tras descubrir el video de Rubén como striper. Mauricio, dolido, la confronta: “¿Así que me cambiaste por un salsero striper?”, pero la charla se transforma en una discusión llena de reproches. “La Valeria que conocí tenía otros valores”, dice él, y ella responde sin titubear: “El Mauricio que yo conocí jamás se metería con su secretaria”.

La tensión continúa cuando Mauricio llega hasta la casa de Rubén para enfrentarlo por haber ido a bailar a la fiesta organizada por su madre, quien sin saberlo contrató sus servicios.

¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Podrá Foncho mantener la calma ante los rumores? ¿Y Leticia logrará sobreponerse a su “humillación pública”? ¡Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien!

