En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Mauricio y Valeria finalmente vuelven a hablar luego del escándalo por el video viral de Rubén como striper. Lo que comenzó como un intento de aclarar las cosas terminó convirtiéndose en una conversación cargada de emociones y resentimientos del pasado.

“¿Así que por eso me cambiaste? ¿Por un salsero striper?”, le dice Mauricio, incapaz de ocultar su molestia. Sin embargo, la charla pronto toma otro rumbo cuando ambos comienzan a sacarse cosas en cara como ex. En medio de la tensión, Mauricio lanza una frase que hiere a Valeria: “La Valeria que conocí tenía otros valores”, a lo que ella, visiblemente indignada, no tarda en responder: “El Mauricio que yo conocí jamás se metería con su secretaria”.

El ambiente se torna más denso, dejando claro que entre ambos aún quedan heridas sin cerrar. ¿Será este encuentro el inicio de una reconciliación o una ruptura definitiva? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien!

