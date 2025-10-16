Eres Mi Bien Capítulo 43: Lucía le da el ADIÓS DEFINITIVO a Foncho
Lucía enfrenta a Foncho y lo sorprende con una noticia que pone en duda su paternidad.
En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho muestra su incomodidad ante la visita inesperada de Lucía, quien no tarda en soltar una bomba: “Ya me enteré que vas a ser papá”. Ante la afirmación, Foncho estalla en risas, y Lucía lo sigue, pasando del llanto a la risa con una rapidez desconcertante. “Papasito”, le corrige él entre risas, antes de ponerse serio: “Eso no es verdad”.
Pero Lucía no cede. “No mientas, todo Chuquito te ha visto meter una cuna a la casa de Rox”, dice con firmeza. Foncho la mira y responde con tono decidido: “Lucía, voy a ser papá y te pido por favor que no hagas dramas, no hagas escándalos, no hagas nada que no contribuya con este momento”. Ella, dolida pero serena, replica: “Yo estoy aquí para cuidarte y decirte que no vayas a firmar nada sin una prueba de ADN”.
Foncho salta indignado: “No le puedes faltar el respeto así a Rox, no puedes”, mientras Lucía responde con ironía: “¿Qué? ¿Me vas a decir que tú has firmado un contrato de exclusividad?”. Sin dudar, él sentencia: “Bueno, yo ya no soy ese Foncho que tú conociste”, a lo que ella responde, decidida: “Bueno, yo tampoco soy esa Lucía”, revelando que ha cambiado y ahora tiene su propio emprendimiento, enfocándose en crecer y trabajar en sí misma.
¿Será cierto que Foncho va a ser papá? ¿Lucía respetará su decisión o volverá a provocar caos en su vida? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien!
