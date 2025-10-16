En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho llega decidido a hablar con Rubén, pero este se rehúsa a abrirle la puerta o siquiera dejarlo pasar a su casa. “Rubén, por favor, no me alejes de tu vida nuevamente”, suplica Foncho con un dramatismo digno de telenovela, mientras Rubén lo mira incrédulo desde el otro lado.

Sin rendirse, Foncho continúa: “No he podido dejar de pensar en ti y sé que tú tampoco en mí, escucho tu corazón que late aún por mí”, provocando que Rubén pierda la paciencia y le responda: “No me toques. Lo nuestro ya es cosa del pasado, supéralo”.

Pero finalmente, Rubén accede a darle un minuto para hablar, momento que Foncho aprovecha para lanzar una advertencia inesperada: “Aléjate de la bacteria, del virus que ha entrado en tu sistema”. Confundido, Rubén lo mira sin entender hasta que Foncho aclara con tono serio: “Me refiero a Lucía… esa mujer va a acabar contigo”, dejando a su amigo completamente shockeado y a los televidentes entre risas por la divertida dinámica entre ambos.

¿Será que Foncho tiene razón sobre Lucía? ¿O solo busca recuperar el cariño de su gran amigo? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien!

