En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, las emociones estuvieron a flor de piel. David no puede contener las lágrimas en su habitación por la inminente separación de sus padres. Entre sollozos, le confiesa a Meche sentirse culpable por la ruptura, pero su madre lo consuela con ternura: “Que no te dé vergüenza llorar, vergüenza de mentir, de robar, pero de llorar jamás”. Sin embargo, lo que más sorprende a David es escucharla decir: “Ya no me opondré a esa relación”, en referencia a su romance con Francisca.

Por otro lado, Foncho demuestra que está completamente entregado a su nueva etapa como futuro papá. Con dulzura y humor, le habla a la pancita de Roxana, prometiéndole al bebé que lo llevará a los partidos de fútbol y que siempre lo amará, incluso si no le gusta el deporte. Roxana, conmovida, le responde: “No estoy segura de que sea una buena madre, pero de lo que sí estoy segura es que serás un gran papá”. Pero la calma se rompe cuando Lucía toca la puerta, reapareciendo después de mucho tiempo con una mirada desconsolada.

Mientras tanto, Rebeca sigue sin disimular sus sentimientos por Emerson y aparece en casa de Vicente con empanadas hechas por ella misma. Vicente nota enseguida que la cena “improvisada” solo era una excusa para que Rebeca pudiera coquetear con Emerson, quien, ajeno a todo, solo disfruta de la comida.

¿Será esta la reconciliación definitiva entre David y Meche? ¿Cómo reaccionará Roxana ante el regreso de Lucía? ¿Y logrará Rebeca conquistar finalmente a Emerson? No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

