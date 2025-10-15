Durante una nueva y divertida escena de Eres Mi Bien, Rebeca aparece en la casa de Vicente con una excusa perfecta: compartir una cena. Sin embargo, el verdadero motivo pronto se hace evidente, pues no puede ocultar que su deseo es ver a Emerson. Llega con empanadas preparadas por ella misma, dispuesta a impresionar.

Mientras todos cenan, Vicente se da cuenta rápidamente de la situación. La actitud de Rebeca lo dice todo: coquetea abiertamente con Emerson, lanzándole miradas y sonrisas, sin preocuparse por disimular. Por su parte, Emerson parece completamente ajeno a la tensión del momento y solo disfruta de la empanada, sin sospechar nada del plan de Rebeca.

¿Hasta dónde llegará Rebeca para llamar la atención de Emerson? ¿Se dará cuenta él de sus verdaderas intenciones? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

