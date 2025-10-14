En el último episodio de Eres mi Bien, Rubén volvió a demostrar que está dispuesto a todo por sacar adelante a su familia. Los encargos no paran de llegar, pero esta vez el destino le jugó una carta inesperada: fue contratado para bailar en la casa de Leticia, la madre de Mauricio, su eterno rival y actual pareja de su exesposa, Valeria.

Sin saber dónde estaba, Rubén quedó impactado al ver a Leticia, mientras su padre, Vicente, chofer de la señora, intentaba disuadirlo de quedarse. “Vete, hijo, aquí no puedes estar”, le advirtió nervioso, pero la situación dio un giro total cuando Leticia decidió echar a Vicente de su propia casa con tal de que Rubén permaneciera junto a ella.

¿Será que finalmente Rubén se atrevió a bailarle a la madre de su enemigo? ¿Y cómo reaccionará Mauricio al enterarse? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien y descubre cómo continúa esta historia llena de enredos, pasión y secretos.

