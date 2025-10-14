En Eres mi Bien, Fiorella continúa enfrentando el acoso de su ex, Sebastián, quien incluso la buscó en su trabajo junto a sus amigos, poniendo en riesgo su empleo en la cafetería. Para protegerla, Alan tomó una decisión inesperada: postuló y consiguió trabajar junto a ella, ocultando su verdadera intención. Cuando el jefe de Fiorella lo presentó como su nuevo compañero, ambos fingieron apenas conocerse. ¿Será que Alan sigue enamorado de su mejor amiga?

Por otro lado, Meche finalmente decidió volver a casa, aunque con una condición muy clara. Luego del escándalo de Emerson por haberse emborrachado y la traición que ella no perdona, le dijo sin rodeos: “Si yo regreso a la casa, tú te vas, te quiero de patitas en la calle”. Emerson no pudo contener las lágrimas ante la firmeza de su esposa, quien dejó claro que su regreso no significaba reconciliación.

Mientras tanto, Rubén continúa trabajando con Lucía en su negocio de presentaciones, pero esta vez el destino lo llevó a bailar para Leticia, la madre de Mauricio, su mayor rival. La sorpresa fue total: Vicente, su propio padre, intentó detenerlo, pero Leticia lo echó de su casa para permitir que Rubén se quedara con ella. Un giro que promete encender aún más el drama.

¿Se enterará Mauricio de lo que pasó entre su madre y Rubén? ¿Alan logrará mantener su secreto frente a Fiorella? ¿Y cumplirá Meche su advertencia a Emerson? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!