En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, la tensión entre Meche y Emerson llegó a un punto límite. Después del escándalo que él protagonizó al emborracharse, la mujer sigue sin perdonarlo por lo que considera una traición: apoyar la relación entre su hijo David y Francisca, la hija de la bodeguera.

Tras haberse marchado de casa, Emerson fue a buscarla y, entre lágrimas, le pidió que regresara, al menos por sus hijos. Sin embargo, la respuesta de Meche sorprendió a todos. “Si yo regreso a la casa, tú te vas. Te quiero de patitas en la calle, ve alistando tus cuatro chalecos y te mandas a mudar”, dijo con firmeza, dejando al hombre sin palabras y al borde del llanto.

La escena fue uno de los momentos más impactantes del episodio, mostrando el quiebre definitivo de una relación de años. A pesar del cariño que aún puede existir, Meche parece decidida a no ceder más terreno y a priorizar su orgullo y bienestar emocional.

¿Cumplirá su promesa y echará a Emerson del hogar? ¿O el amor terminará por ablandar su corazón? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien, solo por Latina Televisión.

