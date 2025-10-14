En el nuevo episodio de Eres mi Bien, Fiorella continúa pasando por momentos difíciles luego del acoso de su exnovio Sebastián, quien incluso ha enviado a sus amigos a su centro de trabajo para intimidarla. Esta situación casi le cuesta su puesto en la cafetería, pero no está sola: Alan, su mejor amigo, decidió acompañarla y trabajar junto a ella.

Antes de saberlo, la joven tuvo una conversación con su jefe, quien le dijo: “Quiero presentarte a alguien, tal vez lo conozcas porque me dijo que va a la misma universidad que tú”. En ese instante, Alan bajó por las escaleras, dejando a Fiorella completamente sorprendida. Ambos fingieron no conocerse mucho y solo comentaron que se habían visto “de pasada” en la universidad, intentando disimular su cercanía.

La escena dejó abierta una gran duda: ¿Alan realmente busca protegerla o todavía siente algo más por ella? Su gesto, tierno y arriesgado a la vez, demostró que su amistad con Fiorella podría esconder sentimientos más profundos.

¿Podrá Alan mantener su papel de amigo sin que afloren sus verdaderos sentimientos? ¿Cómo reaccionará Sebastián al descubrir que ahora ambos trabajan juntos?

Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien

