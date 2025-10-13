En Eres Mi Bien, Meche decide dejar atrás los problemas y salir a disfrutar con Valeria, su gran confidente. Gracias a que Emerson financió la salida para compensar su última pelea, Meche le asegura a su amiga: “No te preocupes por el dinero, esta noche corre por cuenta de él”. Sin embargo, lo que no imaginaban era que el elegante restaurante elegido sería el mismo donde Mauricio había invitado a Bárbara a cenar.

El encuentro fue inevitable. Al cruzar la mirada con Valeria, Mauricio se queda sin palabras, y la sonrisa que lucía momentos antes desaparece por completo. Ella, sorprendida pero decidida, se repone rápidamente y se dice a sí misma que nada arruinará su velada. “Esta noche es para disfrutar con Meche, y no voy a dejar que nada me la quite”, parece pensar mientras intenta mantener la compostura frente a la tensa coincidencia.

¿Será que este inesperado reencuentro despierte viejos sentimientos entre Valeria y Mauricio? ¿Cómo reaccionará Bárbara al notar el cambio de actitud de su acompañante? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien y entérate de todo lo que pasará después de esta cena incómoda.

