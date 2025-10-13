En el último capítulo de Eres Mi Bien, Renato logra hacerse pasar por el nuevo entrenador del equipo femenino de fútbol, ganándose rápidamente la confianza de las chicas. Aunque Miranda fue la única en sospechar, terminó cayendo ante su carisma. “Profe, usted es el mejor entrenador del mundo (…), con usted seremos las mejores de todo el Perú”, le dice entusiasmada, sin imaginar que él solo continúa con su plan. “Tienes potencial, Miranda, si sigues así serás la mejor del mundo”, responde Renato, ocultando sus verdaderas intenciones.

Mientras tanto, Meche disfruta de un tierno reencuentro con Alan y David, pero la tranquilidad se rompe cuando Emerson, completamente borracho, aparece golpeando la puerta y gritando: “¡Mercedes, ábrele la puerta a tu amor, no me dejes por favor!”. Entre lágrimas, se arrodilla y le ruega: “Sin ti me muero, Mechita… no me pidas el divorcio, por favor”. Sus hijos, atónitos, no pueden evitar preguntarse si sus padres realmente se separarán.

Por otro lado, Meche y Valeria deciden salir a distraerse en una noche de chicas, sin saber que el destino les tenía preparada una sorpresa. En el mismo restaurante, Mauricio disfruta de una cena con Bárbara, hasta que sus miradas se cruzan con las de Valeria. Ambos quedan desconcertados, y aunque la tensión se siente en el aire, Valeria se propone disfrutar la noche junto a su madre.

Y si todo esto fuera poco, Roxana y Foncho enfrentan un momento de impacto: la prueba de embarazo. “Una línea es negativo”, dice ella con voz temblorosa, mientras Foncho observa el resultado. “¿Y dos líneas?”, pregunta él, y Roxana, pálida, responde: “…positivo”. La sorpresa y el miedo se apoderan de ambos al confirmar lo que temían: “Hay dos líneas”.

¿Podrá Meche perdonar a Emerson? ¿Qué pasará entre Valeria y Mauricio tras ese incómodo encuentro? ¿Y cómo enfrentarán Roxana y Foncho esta inesperada noticia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, la historia que cada noche sorprende más.

