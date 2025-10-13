En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, Renato consigue infiltrarse en el grupo de futbolistas haciéndose pasar por el nuevo entrenador. Aunque Miranda es la única que duda de su presencia, termina dejándose llevar por su entusiasmo. “Bueno señoritas, el profe me ha pedido que hoy lo den todo en la cancha, y no lo voy a defraudar”, dice Renato con seguridad, ganándose la atención de todas.

Durante la práctica, el falso “profe” demuestra una sorprendente habilidad para enseñar fútbol, conquistando la admiración de las jugadoras. Miranda, cada vez más confiada, no puede evitar expresarlo: “Profe, usted es el mejor entrenador del mundo (…), con usted, seremos las mejores de todo el Perú”. Ante eso, Renato mantiene su papel y responde con una sonrisa: “¿De verdad crees eso? (…) tienes potencial, Miranda, si sigues así, serás la mejor de todo el mundo, todas serán las mejores del mundo”.

¿Hasta dónde llegará el engaño de Renato? ¿Qué pasará cuando Miranda descubra la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien y entérate de todo lo que se viene.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!