Lo que parecía una noche tranquila en Eres Mi Bien terminó convertido en un verdadero escándalo. Tras una emotiva reconciliación entre Meche, Alan y David, la calma se rompe por los fuertes golpes en la puerta y los gritos desesperados de Emerson, totalmente fuera de sí. “¡Mercedes, ábrele la puerta a tu amor, no me dejes por favor!”, gritaba entre llantos, cayéndose y tambaleando, mientras Rubén apenas lograba sostenerlo.

Harta de la situación, Meche intenta mantener la calma frente a sus hijos: “¡Pobre de ustedes que copien esas mañas, eh?! ¡Dios perdona los pecados, pero no el escándalo!”, exclama antes de abrir la puerta. Pero lo que ve solo la enfurece más: Emerson, borracho y de rodillas, se aferra a sus piernas implorando perdón. “Mechita, por favor, no me dejes… yo te amo, sin ti me muero, te prometo que no te voy a ocultar nada, pero por favor, regresa”, suplica entre lágrimas.

Ante la escena, Meche les exige a los dos borrachos que se retiren, pero antes de irse, Emerson, visiblemente afectado, deja escapar una frase que sorprende a todos: “Por favor, no me pidas el divorcio”. Sus hijos, impactados, miran a su madre y preguntan con preocupación: “¿Se van a divorciar?”.

¿Será este el fin del matrimonio entre Meche y Emerson? ¿Podrá él recuperar su confianza después de tanto daño? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien y descubre cómo continúa esta intensa historia.

