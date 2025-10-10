En Eres mi Bien, la relación entre Rox y Foncho dio un giro totalmente inesperado. Mientras conversaban, ella lo miró con nerviosismo y le dijo: “Tengo un retraso”. De inmediato, él se quedó sin palabras, mientras Rox añadió: “Estos días me tenía que venir y nada, yo soy recontra regular”.

La reacción de Foncho fue de total sorpresa: “¿Eso significa que voy a ser papá?”, dijo tartamudeando, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ambos entraron en pánico y no supieron cómo manejar la situación.

Finalmente, Foncho, aún en shock, le dijo con una mezcla de emoción y miedo: “Estoy emocionado… lo único que te pido es que respires por nuestro hijo”. Rox, sin saber cómo reaccionar, le pidió que se fuera para poder asimilar la noticia, aunque insistió en que tal vez solo se trataba de un retraso.

¿Será cierto que Rox está embarazada o solo fue una falsa alarma? Descúbrelo en el próximo episodio de Eres mi Bien.

