El nuevo capítulo de Eres mi Bien trajo consigo momentos de alta tensión y sorpresa entre las parejas principales. Desde un posible embarazo hasta un pedido de divorcio, el episodio 39 no dejó a nadie indiferente.

Por un lado, Rox sorprendió a Foncho con una noticia inesperada: “Tengo un retraso”, le dijo con nerviosismo. El joven, entre el miedo y la emoción, solo atinó a responder: “Eso significa que voy a ser papá”. Aunque ella trató de mantener la calma, la posibilidad de estar embarazada los dejó a ambos en shock.

Mientras tanto, la historia de Meche y Emerson llegó a un punto de quiebre. Ella no soportó que su esposo apoyara la relación de su hijo David con Francisca, y entre lágrimas le dijo: “Mira, Emerson, voy a ser muy clara y directa contigo: quiero el divorcio”. En el siguiente episodio, el hombre intentó detenerla, suplicando: “Tenemos veinte años de casados, no puedes tirar todo a la basura por una tontería”, sin poder contener las lágrimas.

Por otro lado, la tensión romántica sigue creciendo entre Mauricio y Bárbara. Tras cerrar un contrato exitoso, ambos compartieron un momento íntimo. “Si ambos tenemos claras las cosas, creo que no habría ningún problema en celebrar”, le propuso ella, dejando entrever que su relación profesional podría cruzar la línea de lo personal.

Con estas escenas, el capítulo 39 de Eres mi Bien mostró cómo el amor, los secretos y las decisiones impulsivas pueden cambiar por completo la vida de sus protagonistas.

¿Confirmará Rox su embarazo? ¿Meche cumplirá con el divorcio? ¿Y qué pasará entre Bárbara y Mauricio?

No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien por Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!