En Eres mi Bien, Mauricio cerró un importante contrato que beneficiará a la empresa, todo gracias al apoyo de Bárbara. Para celebrar el logro, ambos compartieron un momento especial en la oficina, aunque ella intentó mantener cierta distancia.

“Felicitaciones por eso”, dijo la joven mientras se acercaba un poco más de lo debido, pero rápidamente añadió: “Perdón, me ganó la emoción. Me siento muy comprometida con la empresa”.

Pese al intento de poner límites tras el beso que se dieron anteriormente, la atracción entre ambos parecía imposible de ignorar. En medio de la charla, Bárbara dio un paso más al proponer:

“Si ambos tenemos claras las cosas, creo que no habría ningún problema en celebrar”, a lo que Mauricio aceptó.

Finalmente, ambos acordaron salir juntos esa noche, dejando abierta la posibilidad de que las emociones vuelvan a desbordarse.

¿Será solo una celebración laboral o revivirá la tensión entre ambos? ❤️

Descúbrelo en el próximo episodio de Eres mi Bien.

