En Eres mi Bien, la tensión entre Meche y Emerson llegó a su punto máximo. Ella no soporta que su esposo haya apoyado la relación entre su hijo David y Francisca, algo que considera una verdadera traición. Después de pensarlo bien, decidió pedirle el divorcio, dejando a Emerson totalmente descolocado.

El hombre, desesperado y con la voz temblorosa, trató de hacerla cambiar de opinión: “No, Mechita, el divorcio no… no me digas eso, tenemos 20 años de casados, no puedes tirar todo a la basura por una tontería”, suplicó con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, la respuesta de ella fue tajante: “¿Te parece una tontería mentirme durante semanas?”, le dijo con un tono de dolor y decepción.

Emerson, visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas ante la frialdad de su esposa.

¿Será este el verdadero fin de su matrimonio o aún queda amor entre ellos? 💔 Descúbrelo en el próximo episodio de Eres mi Bien.

