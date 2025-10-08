En Eres mi Bien, Meche no ha soportado por nada del mundo la relación de David con Francisca. El joven, sin embargo, no dudó en declararlo abiertamente frente a toda su familia: “Estoy enamorado de ella y quiero vivir mi amor con Francisca”, palabras que la descolocaron por completo.

Para Meche, esa confesión significó una traición, sobre todo después de todo el esfuerzo que puso en criar a su hijo. Además, se mostró indignada con Emerson, ya que él sí apoyaba la relación, lo que desató aún más su frustración.

Entre lágrimas, decidió irse de la casa, dejando sola a su familia. Al día siguiente, Emerson fue a buscarla para intentar arreglar las cosas, pero ella lo recibió con una frase que lo dejó sin aliento: “Mira, Emerson, voy a ser muy clara y directa contigo: quiero el divorcio”, dijo Meche, dejando al hombre completamente perplejo.

¿Será este el final de su matrimonio? 💔 ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres mi Bien!

