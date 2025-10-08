En Eres mi Bien, Meche descubrió que Francisca era en realidad la enamorada de David, luego de hacerse pasar por “Kevin”, y explotó en furia contra la joven, lanzándole varios improperios al no aprobar la relación.

En medio de la tensa discusión, aparecieron Rebeca, Emerson y el propio David, quien no dudó en expresar con firmeza lo que siente: “Estoy enamorado de ella”, afirmó. Luego añadió: “Sonrío cada vez que la veo y pienso en ella todo el rato”, y mirando directamente a Francisca dijo: “El amor es soñar despierto, estoy enamorado de ti Francisca Carbajal”.

La situación subió de tono cuando el joven advirtió a su madre: “Nada en este mundo nos va a separar, ¿escuchaste, mamá?”, a lo que ella respondió sorprendida: “¿Me estás amenazando?”. Sin dudar, él replicó: “Tómalo como quieras”.

¿Logrará Meche aceptar esta relación? 😱 ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres mi Bien!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!