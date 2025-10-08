En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, Bárbara y Mauricio compartieron un beso inesperado que dejó a ambos confundidos. Poco después, la joven se mostró preocupada por las posibles consecuencias de su acto y le dijo con seriedad: “Lo menos que quiero es incomodarlo, pongo mi puesto a su disposición”.

Mauricio, lejos de alejarse o recriminarla, optó por tranquilizarla y respondió: “Tú eres una excelente profesional, esto es producto de las circunstancias”. Ante esto, Bárbara pidió disculpas por haberse dejado llevar por sus emociones, mostrando una faceta más vulnerable que llamó la atención del empresario.

¿Será este el inicio de un nuevo acercamiento entre ellos? ¿Podrá Bárbara ganarse por completo el corazón de Mauricio? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien.

