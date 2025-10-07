En “Eres Mi Bien”, Valeria quedó impactada al ver a Mauricio abrazado con Bárbara, sin imaginar que todo fue parte de un malentendido. Avergonzada por provocar esa pelea, Bárbara aparentó arrepentimiento, pero cuando quedó a solas se permitió sonreír con astucia, revelando que todo era parte de su plan.

Mientras tanto, Vicente confrontó a Rebeca con una foto junto al difunto esposo de Leticia, Giaccomo Piaggio, pero ella lo negó todo y lo justificó como un simple parecido con un viejo amigo. Por otro lado, Sebastián presionó a Fiorella durante un café para que hablen, mientras que Rubén fue contratado para un show privado en una despedida de soltera, donde terminó entusiasmado gracias al ánimo de Lucía.

La complicidad entre Leticia y Bárbara quedó al descubierto cuando, entre risas, criticaron a Valeria. “Cuánto hubiera dado por ver la cara de esa cevichera de quinta cuando los vio abrazándose”, dijo Leticia, quien luego fue tajante: “Quiero que Mauricio se olvide completamente de esa muerta de hambre”. Con una sonrisa confiada, Bárbara prometió: “Muy pronto tendré a Mauricio comiendo de la palma de mi mano”, dejando claro su objetivo.

En paralelo, Emerson intentó convencer a Meche de mantener la mentira sobre el supuesto novio de David, pero su hijo fue firme: ya no podía seguir ocultando la verdad y debía confesar que su verdadero “novio” era en realidad Francisca.

Por otro lado, Renato recurrió a un investigador privado para seguir los pasos de Ricardo y Miranda. “Por lo que he podido averiguar, su ingreso a la empresa es reciente, es lo que acá solemos llamar como practicante”, señaló el investigador, quien también reveló datos sobre Miranda, desde su colegio hasta sus rutinas diarias. La escena terminó con Renato planeando su próximo movimiento junto a él.

Finalmente, tras caer en el engaño de Bárbara, Mauricio buscó apoyarla y la acompañó a beber algo. Sin embargo, todo terminó en un giro inesperado cuando Bárbara, como último ataque, lo besó… y él no puso resistencia.

¿Será este el inicio de una relación entre Bárbara y Mauricio? ¿Cómo reaccionará Valeria al descubrirlo? No te pierdas lo que sucederá en “Eres Mi Bien”.

