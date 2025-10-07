En “Eres Mi Bien”, Renato se reunió con un investigador privado recomendado y le pidió un reporte sobre la persona que tanto lo inquieta: Ricardo. El investigador detalló: “Por lo que he podido averiguar, su ingreso a la empresa es reciente, es lo que acá solemos llamar como practicante. A juzgar por las fotos de sus redes, es una persona de confianza para la empresa”.

Ante esto, Renato fue contundente: “necesito que averigües todo lo relacionado sobre ese individuo, sobre todo sobre su relación con la pequeña, eso nos puede ser de mucha ayuda”, refiriéndose a Miranda. El investigador, además, ya tenía información sobre ella: desde el colegio en el que estudió, sus horarios de prácticas de fútbol, hasta su rutina de entradas y salidas.

La escena cerró con Renato y el investigador delineando un plan, del cual aún no se sabe nada, pero que promete desatar nuevas tensiones.

¿Qué estará planeando Renato con toda esta información? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? No te pierdas lo que sucederá en “Eres Mi Bien”.

