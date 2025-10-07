En “Eres Mi Bien”, Leticia y Bárbara sostuvieron una conversación que dejó al descubierto sus planes. Entre risas, Leticia comentó: “cuánto hubiera dado por ver la cara de esa cevichera de quinta cuando los vio abrazándose”, mientras Bárbara coincidía diciendo que Valeria no podría estar más incómoda.

Sin embargo, el tono cambió cuando Leticia, seria y decidida, expresó: “Quiero que Mauricio se olvide completamente de esa muerta de hambre y que lo haga lo más pronto posible, ¿podrás?”. Con una sonrisa confiada, Bárbara respondió: “tú quédate tranquila, tía Leticia, que muy pronto tendré a Mauricio comiendo de la palma de mi mano, y te garantizo que ni siquiera se va a acordar del nombre de… ¿cómo la llamaste?, ah, sí, de esa cevichera de cuarta”, para luego estallar nuevamente en risas con su tía.

¿Qué más serán capaces de hacer Leticia y Bárbara para separar a Mauricio de Valeria? ¿Se cumplirá el plan que ambas han trazado? No te pierdas lo que pasará en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!