En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Toñito decidió contarle toda la verdad a Mauricio sobre el beso entre Valeria y Rubén. Con total naturalidad, el pequeño le dijo: “Fue romántico, como una novela de la tele… ¿y tú, qué haces aquí?”, sorprendido al verlo en la puerta de su casa.

El joven, intentando mantener la calma, respondió: “Esperando a tu mamá”. Sin embargo, Toñito no se detuvo y lanzó la bomba: “Ya te dije que se besaron, mira, tengo pruebas”. Al principio, Mauricio tomó la confesión con sarcasmo, pero todo cambió cuando el niño le mostró la foto del beso.

La sonrisa irónica se borró en un segundo. Visiblemente afectado, le pidió a Toñito que le dijera a Valeria que tuvo algo que hacer y se marchó antes de que ella pudiera explicarle lo sucedido. La escena cerró con él alejándose, con el corazón completamente destrozado.

¿Será este el fin de su relación con Valeria? ¿Podrá perdonarla? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!