En el último episodio de Eres Mi Bien, Renato (interpretado por Julián Legaspi) comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Luego de su llegada a Lima, se le vio conversando con un hombre sobre la empresa de su padre fallecido, la cual podría ser declarada en quiebra debido a presuntos robos internos.

Pero lo más inquietante ocurrió después. El empresario siguió de lejos a Claudia y Miranda a la salida del colegio, escondido detrás de un árbol, dejando entrever que la conoce desde hace tiempo. Con una sonrisa fría, murmuró: “Estás más guapa que nunca, Claudia” y luego lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas: “Te queda bien tu papel de madre… disfrútalo mientras te dure”.

¿Quién es realmente Renato? ¿Qué relación tuvo con Claudia en el pasado? ¿Hasta dónde llegará para cumplir sus planes? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!