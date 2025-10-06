En el último capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio descubrió la verdad de la forma más inesperada. Cuando llegó a visitar a Valeria, Toñito lo interceptó para contarle todo y, sin titubear, le mostró la foto del beso entre ella y Rubén.

El impacto fue inmediato. Sin saber qué hacer, Mauricio se retiró profundamente dolido, incapaz de enfrentar la situación en ese momento. Luego, decidió ir a la playa para aclarar su mente. Ahí, recordó las palabras de su “rival”, cuando Rubén le advirtió que “haría lo que fuese por recuperar el amor de su exesposa”.

Con el sonido del mar de fondo, el joven no pudo evitar derrumbarse emocionalmente. “En serio me olvidaste tan pronto… tengo que darme cuenta que ella lo eligió a él y no a mí”, dijo con la voz entrecortada.

¿Será este realmente el final de su historia de amor? ¿Valeria intentará buscarlo para explicarle? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!