En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, Bárbara sigue ejecutando el plan de Leticia para conquistar a Mauricio. Esta vez, aprovechó un momento clave: el empresario llegó notablemente afectado a la oficina tras haber visto a Valeria junto a Rubén, su exesposo.

Al notar su estado, la joven trató de acercarse para ofrecerle su apoyo, pero él no respondió. Sin embargo, más tarde volvió a la carga y con una sonrisa le dijo: “Realmente me gustaría hacerlo sentir mejor, por eso me tomé la libertad de pedirle estos chocolates”.

Mauricio, sorprendido por el gesto, respondió: “Mis preferidos, gracias, bonito detalle”, a lo que ella replicó con ternura: “Algo dulce para endulzar el alma, porque creo que usted lo necesita”.

¿Podrá Bárbara ganarse su confianza por completo? ¿Logrará que Mauricio olvide a Valeria? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!