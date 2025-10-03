En Eres Mi Bien, Rubén apareció frente a Valeria para pedirle perdón con el corazón en la mano: “Vale, vine a disculparme, yo no debí besarte, me dejé llevar por mis impulsos”. Ella, firme y dolida, le respondió: “Ese niño está completamente ilusionado, ¿te das cuenta del daño que le puedes hacer con todo esto?”.

Rubén intentó justificarse diciendo: “Lo habíamos dejado dormido”, pero Valeria lo interrumpió con dureza: “Ese es el problema, solo piensas en ti. ¿Alguna vez has pensado en mí, en lo que yo quiero?”. El silencio de Rubén dio paso a su confesión de que creyó que ambos sentían lo mismo, pero Valeria lo frenó: “Hace cuatro años que tú y yo estamos separados, ¿cuándo lo vas a entender? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿No te cansas?”.

La tristeza invadió a Rubén, quien reconoció entre lágrimas: “Sí, pero no de ti”. Valeria, agotada, concluyó con lágrimas: “¿Tan difícil es entender que lo nuestro terminó?”. Finalmente, resignado, Rubén aceptó con un doloroso “sí, tienes razón”, asumiendo por fin el final de su historia de amor.

¿Será este el cierre definitivo entre Rubén y Valeria o el inicio de un nuevo camino para ambos? ¿Cómo reaccionará Toñito al ver a sus padres en esta situación? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

