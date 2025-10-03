En el reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Rubén tuvo una sincera y conmovedora conversación con su hijo Toñito, intentando explicarle que el beso con Valeria fue un impulso de emoción y no una señal de reconciliación. El niño, entre la inocencia y la ilusión, pensaba que aquello significaba que sus padres volverían a ser pareja, lo que obligó a Rubén a aclarar la situación con ternura y paciencia.

Con el corazón en la mano, Rubén le explicó: “Cuando seas grande, encontrarás a alguien con quien todo fluya y ahorita con tu mamá no está fluyendo, entonces, hay que esperar un poquito, pero más adelante vamos a ver qué pasa”. Al escuchar esto, Toñito no pudo ocultar su tristeza y preguntó: “¿Entonces, no están juntos?”. Rubén, conmovido, le respondió: “No, pero te prometo que haré todo lo posible para volver a ser una familia, como la familia que tú quieres”, devolviéndole así la sonrisa y la esperanza al pequeño.

Sin embargo, la escena cerró con una frase intrigante de Rubén: “Ahora, tú me tienes que prometer una cosa”, dejando en suspenso qué será lo que pedirá a su hijo.

¿Podrá Toñito aceptar la verdad sobre sus padres? ¿Qué es lo que Rubén le pedirá que prometa? No te pierdas los próximos episodios de “Eres Mi Bien” solo por Latina.

