En Eres Mi Bien, Rubén y Valeria terminan agotados después de un día familiar junto a sus hijos. Tras un aire de nostalgia, Rubén le dice a Valeria: “Hemos pasado el día en familia, hemos entrado juntos a casa, hemos acostado a nuestro hijo, que es lo más importante, como un equipo, como los buenos tiempos”. Ella, molesta, le responde: “¿Cómo los buenos tiempos? Lo hacía yo sola, ¿no te acuerdas? Solita hacía todo eso”.

Él insiste: “Yo he cambiado, Val, ya no soy el de antes”, pero Valeria lo interrumpe advirtiéndole que ha tomado demasiado. Antes de que pueda terminar su frase, Rubén la besa sin pensarlo. El instante se torna aún más complicado cuando Toñito los sorprende emocionado y exclama: “¡Mis papás han vuelto!”. Valeria, desesperada, intenta explicarle a su hijo que no es lo que parece, pero el entusiasmo del niño lo hace correr alegremente, dejando a una Valeria furiosa con Rubén, a quien le exige que reaccione y madure de una vez.

¿Este beso despertará sentimientos en Valeria o solo traerá más problemas? ¿Cómo enfrentará Toñito la ilusión de ver a sus padres juntos? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

