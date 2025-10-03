En Eres Mi Bien, Claudia le confesó a Ricardo entre risas: “Lo que me tiene un poco preocupada es Miranda, ella está demasiado, demasiado emocionada por la relación”. A lo que él respondió con complicidad: “Yo también estoy demasiado emocionado por la relación”.

El cariño fue creciendo y Ricardo añadió: “En el mundo no hay 2 personas como nosotros”, a lo que Valeria respondió sonriente: “Y eso hay que agradecerlo y celebrarlo”. Ambos comenzaron a besarse con ternura, sin imaginar que más allá de ellos, Renato observaba todo en silencio, sorprendido y desconcertado, murmurando: “Esta sí no me la esperaba”.

¿Qué hará Renato tras descubrir este momento íntimo? ¿Cómo afectará esta revelación a la relación de Claudia y Ricardo? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!