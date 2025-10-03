En “Eres Mi Bien”, Rubén y Valeria vivieron un día en familia que terminó con un beso inesperado. Para Toñito, ese gesto significó la reconciliación de sus padres y no dudó en gritar emocionado: “Mis papás han vuelto”. Sin embargo, la ilusión del niño solo desató la furia de Valeria, quien exigió a Rubén que madure y reaccione.

Arrepentido, Rubén buscó disculparse: “Vale, vine a disculparme, yo no debí besarte, me dejé llevar por mis impulsos”. Pero Valeria, cansada de su insistencia, le recordó con firmeza: “Hace 4 años que tú y yo estamos separados, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿No te cansas?”. Entre lágrimas, Rubén terminó aceptando la realidad con un doloroso “sí, tienes razón”.

El momento más conmovedor llegó cuando Rubén habló con Toñito para protegerlo de una ilusión que no podía sostenerse. Con paciencia, le explicó que el beso no fue por amor y que ahora Mauricio forma parte de la vida de su madre. “Cuando seas grande, encontrarás a alguien con quien todo fluya y ahorita con tu mamá no está fluyendo”, dijo Rubén, intentando que su hijo entienda. Aunque Toñito se mostró frustrado, terminó sonriendo cuando su padre le prometió: “Haré todo lo posible para volver a ser una familia, como la familia que tú quieres”.

Pero el misterio quedó abierto cuando Rubén cerró con una frase intrigante: “Ahora, tú me tienes que prometer una cosa”.

¿Podrá Toñito aceptar la verdad sobre sus padres? ¿Qué le pedirá Rubén que prometa? Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”, solo por Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!