En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, la celebración tras el encuentro deportivo dejó una escena que nadie vio venir. Rubén, después de tomar unas copas, se sinceró con Valeria y le confesó: “He cambiado, Vale, ya no soy el de antes”.

Ella, sorprendida, trató de detenerlo diciéndole: “Yo creo que tomaste un poco, así que mejor ve a descansar”, pero fue demasiado tarde: él la tenía abrazada y terminó robándole un beso.

Lo más impactante llegó segundos después, cuando Toñito, el hijo de la protagonista, apareció en el lugar y decidió tomarles una foto justo en el momento del beso. Una prueba que podría desatar un gran problema familiar en los próximos episodios.

¿Qué hará Toñito con esa foto? ¿Cómo reaccionará Valeria al ser descubierta? ¿Será este el inicio de una reconciliación o de un nuevo conflicto? No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien y descubre todo lo que pasará.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

