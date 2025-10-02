En el último episodio de Eres mi Bien, la familia de David organizó un partido de fútbol en honor al joven, quien había sido aceptado en un equipo. La celebración reunió a vecinos y amigos, quienes se preparaban para disfrutar del juego y de una gran comida.

Sin embargo, antes de comenzar, notaron que faltaba un jugador. Foncho prometió que traería a alguien y, en medio de la expectativa, Toñito se le acercó y le preguntó: “¿Eres Foncho, no?, ¿A qué hora viene tu pata?, ya quiero jugar”. La sorpresa llegó cuando apareció Mauricio vistiendo la camiseta del Sevilla, club español, convirtiéndose en el refuerzo inesperado.

La presencia del empresario dejó varias reacciones: Valeria sonrió al verlo, mientras que Rubén no pudo ocultar su incomodidad ante la llegada de su rival sentimental. La tensión se hizo evidente en medio de lo que debía ser una jornada de celebración.

¿Será que el partido de fútbol termine en enfrentamiento entre Mauricio y Rubén? ¿Cómo reaccionará Valeria ante este inesperado reencuentro? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!