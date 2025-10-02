En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Claudia y Ricardo disfrutaban de un momento tranquilo junto a Miranda, quien ha mostrado gran entusiasmo con la nueva relación de su madre. Todo parecía marchar bien hasta que la pequeña sorprendió a todos con una pregunta inesperada.

Mientras degustaban la lasagna que el joven había preparado, Miranda miró a su madre y dijo con emoción: “Mami, una pregunta, ¿ahora que tú y Ricardo son novios, se van a casar, no?”. La espontaneidad de la niña dejó a ambos en silencio por unos segundos.

El galán intentó calmar la situación explicándole: “Es muy pronto para eso, pero si en algún momento tomamos esa decisión, tú serías la primera en saberlo”. Sin embargo, la respuesta no la convenció del todo, y con algo de desilusión comentó: “Pero si no se casan, no voy a poder tener un hermanito”.

¿Podrá esta relación avanzar hacia un compromiso más serio? ¿Se convertirá Miranda en la gran impulsora de este romance? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

