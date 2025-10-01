En Eres Mi Bien, Sebastián idea un plan junto a su amigo para poner en aprietos a Fiorella, logrando que Valeria reciba una llamada inesperada. Bajo el pretexto del pago de una boleta universitaria, un supuesto asistente asegura que Fiorella perdió la beca. Ante la noticia, Valeria responde con incredulidad: “Eso es imposible, mi hija no ha perdido la beca, debe tratarse de un error”.

Del otro lado de la línea, en realidad, se encontraba el amigo de Sebastián, quien, motivado por él, insiste: “Si no paga la boleta, no podrá continuar con sus estudios (…) hable con su hija, nosotros no podemos hacer nada”. Incluso llega a afirmar que la pérdida de la beca sería por “bajo rendimiento académico”.

Siguiendo las indicaciones de Sebas, el falso asistente corta la llamada, mientras él celebra: “Buena mi chato, ahora veremos cómo Fiorella se sale de esta, ¿ah?”. Con la duda sembrada, Valeria encara directamente a su hija con una pregunta que la deja sin salida: “¿Es cierto que perdiste la beca?”.

¿Logrará Fiorella sostener la mentira o confesará la verdad ante su madre? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Sebastián para perjudicarla? No te pierdas lo que ocurrirá esta noche en Eres Mi Bien.

