En Eres Mi Bien, Claudia busca a Ricardo y le pide que regrese a la constructora, admitiendo que las cosas no son iguales sin él. “Ricardo, tenemos un proyecto juntos, somos una muy buena dupla, lo sabes”, le dice ella con sinceridad. Él responde con dureza: “Yo tengo eso clarísimo, pero eso no es suficiente, yo te he dicho lo que siento por ti”. Entre súplicas y confesiones, terminan fundiéndose en un beso.

Mientras tanto, Sebas y su amigo idean un plan cruel contra Fiorella, engañando a Valeria con una llamada falsa sobre la supuesta pérdida de la beca. “Eso es imposible, mi hija no ha perdido la beca, debe tratarse de un error”, dice ella angustiada, sin saber que todo es una farsa. El supuesto asistente sentencia: “Si no paga la boleta, no podrá continuar con sus estudios (…) hable con su hija, nosotros no podemos hacer nada”. Finalmente, Valeria, confundida y dolida, encara a su hija con una dura pregunta: “¿Es cierto que perdiste la beca?”.

En la oficina, la llegada de Bárbara, la nueva asistente de Mauricio, descoloca a todos, en especial a Foncho, que lanza una broma inapropiada: “¿A quién te comiste, Nancy?”. Aunque intenta insinuársele, solo recibe rechazo de la misteriosa asistente, que oculta más de lo que aparenta.

Por otro lado, en un giro inesperado, Meche termina encerrada en su propia bodega tras la traición de Rebeca, quien con una excusa la deja atrapada. Al inicio, cree que se trata de un accidente, pero pronto entiende que ha sido prácticamente “secuestrada”.

Finalmente, Leticia sorprende al encontrarse en una cafetería con nada menos que Bárbara, saludándola con complicidad y dejando claro que entre ambas hay algo que están tramando en secreto.

¿Qué pasará con Claudia y Ricardo tras ese beso? ¿Cómo enfrentará Fiorella la mentira de Sebas? ¿Qué ocultan Bárbara y Leticia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

