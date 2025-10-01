En Eres Mi Bien, la rutina de la oficina cambia con la llegada de Bárbara, la nueva asistente de Mauricio. Desde el primer instante, Foncho queda desconcertado al verla en el lugar de la conocida secretaria Nancy y lanza una broma fuera de lugar: “¿A quién te comiste, Nancy?”.

Rápidamente, Foncho pregunta a Mauricio por la situación, pero este confiesa estar igual de sorprendido, ya que según le habían informado, Nancy se habría tomado una “licencia de salud”. Mientras tanto, Bárbara se muestra como una asistente atenta, servicial y profesional, aunque no tarda en recibir las insinuaciones de Foncho, a las que responde con un claro rechazo.

¿Quién es realmente Bárbara y qué papel cumplirá en la vida de Mauricio? ¿Podrá Foncho aceptar su presencia sin generar más conflictos en la oficina? Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!