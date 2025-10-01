En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, Claudia decide ir en busca de Ricardo y le pide que regrese a la constructora, admitiendo que nada ha sido igual desde su partida. Con emoción, le dice: “Ricardo, tenemos un proyecto juntos, somos una muy buena dupla, lo sabes”. Sin embargo, él le responde con firmeza: “Yo tengo eso clarísimo, pero eso no es suficiente, yo te he dicho lo que siento por ti”.

La tensión entre ambos crece y, en un momento inesperado, Claudia insiste: “Ricardo, por favor vuelve”. Él, con algo de sorpresa, pregunta: “¿Solo eso viniste a decir?”. El ambiente se carga de sentimientos y la escena culmina con un apasionado beso impulsado por Claudia, que marca un antes y un después en su relación.

¿Aceptará Ricardo volver a la constructora tras este encuentro? ¿Será este beso el inicio de un verdadero romance entre ambos? No te pierdas lo que pasará esta noche en Eres Mi Bien.

