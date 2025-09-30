En el más reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, un personaje enigmático hizo su llegada a Lima. Con apenas una maleta, tomó un taxi rumbo a su hotel, pero la curiosidad del conductor no tardó en aparecer. “¿Es su primera vez en Lima?”, preguntó. El hombre respondió con un breve “algo así”. Al insistir, el taxista consultó cuánto tiempo había pasado desde su regreso al Perú. La respuesta sorprendió: “Como 20 años por lo menos, yo soy de aquí pero vivo en Filadelfia”.

Ante la duda, el taxista añadió: “¿Vino a visitar a la familia?”, pero de nuevo recibió un lacónico “algo así”. Mientras tanto, el misterioso pasajero revisaba en silencio su celular, lleno de fotografías de Claudia.

Ya en el hotel, finalmente conocimos su identidad: Renato Molina. Solo en su habitación, abrió su maleta y lo primero que encontró fue una foto de Miranda, la hija de Claudia. Al observarla, dejó escapar dos frases que abren un nuevo capítulo en la historia: “No veo la hora de conocerte, pequeña” y “Quién diría que 11 años después, ibas a significar tanto para mí”.

¿Qué vínculo tiene Renato con Claudia y Miranda? ¿Cómo cambiará su llegada el rumbo de esta historia? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!