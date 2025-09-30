En el más reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Sebastián parece no superar la ruptura con Fiorella, aunque intenta aparentar lo contrario. Mientras estaba ensimismado mirando el piso, ella se le acercó y lo sorprendió entregándole un sobre amarillo. Con rostro serio, Fiorella le explicó que era parte de lo que ganó en la pasarela, dinero que devolvía como compensación por la boleta que él había pagado tras la pérdida de su beca.

Sorprendido, Sebas le respondió con indignación que aquello no había sido un préstamo, sino un “acto de amor”, y que no necesitaba recuperar ese dinero. Sin embargo, Fiorella insistió con dureza en devolvérselo. Fue entonces cuando Sebastián, intentando recuperar lo perdido, le confesó: “Yo sé que me equivoqué, pero también sé que tú aún me amas, Fiorella, yo daría todo para volver a empezar contigo”.

Lejos de conmoverse, Fiorella se mostró firme y le reiteró que su decisión era definitiva antes de marcharse, dejándolo solo con el sobre en las manos. La escena se tornó más oscura cuando la expresión de Sebas cambió a furia y, hablando para sí mismo, declaró: “Si piensas que te vas a librar de mí, estás muy equivocada, Fiorella Pacheco, tú vas a volver a mí te guste o no”, destruyendo el sobre en el camino.

¿Será capaz Sebastián de aceptar el final de su relación con Fiorella? ¿Hasta dónde llegará su obsesión? No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!