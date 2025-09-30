Los últimos capítulos de “Eres Mi Bien” han dejado momentos cargados de emociones, confesiones y sorprendentes apariciones que cambiarán el rumbo de los personajes.

En un sincero diálogo con Cayetana, Claudia abrió su corazón y confesó que no puede dejar de pensar en Ricardo, aunque sus responsabilidades como jefa y madre la frenan. Sin embargo, Cayetana la animó a seguir sus sentimientos y darle una oportunidad al amor.

Mientras tanto, un misterioso hombre llegó a Lima tras 20 años fuera del país. Se trata de Renato Molina, quien guarda un profundo vínculo con Claudia y no oculta sus deseos de conocer a Miranda, la hija de ella.

Por otro lado, la relación rota entre Sebastián y Fiorella sigue generando tensión. Aunque él intenta recuperar su amor, Fiorella le dejó claro que su decisión es definitiva, desatando en Sebastián una peligrosa obsesión.

Finalmente, Mauricio vivió un inesperado reencuentro en la oficina cuando escuchó un “Buenos días, señor Piaggio”. Al voltear, sorprendido, reconoció a la misteriosa rubia: Nancy.

¿Qué pasará con Claudia y Ricardo? ¿Qué intenciones esconde Renato Molina? ¿Hasta dónde llegará Sebastián con su obsesión? No te pierdas los próximos episodios de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!