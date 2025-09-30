En el más reciente episodio de “Eres Mi Bien”, Mauricio salió de una importante reunión con la mente completamente enfocada en su trabajo. Al pasar por la recepción, ignoró a una joven que estaba recogiendo algunas cosas del suelo, sin notar quién era. Sin embargo, antes de entrar a su oficina, se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera frenado de manera abrupta.

Por detrás, la chica de cabellera rubia se levantó lentamente, mostrando una mezcla de nerviosismo, asombro y emoción. Fue ella quien rompió el silencio con un: “Buenos días, señor Piaggio”. Entonces, Mauricio finalmente volteó y, con la sorpresa reflejada en su rostro, susurró incrédulo: “¿Nancy?”.

¿Qué significa este inesperado reencuentro? ¿Cómo reaccionará Mauricio ahora que Nancy ha vuelto a aparecer en su vida? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

