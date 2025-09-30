En el más reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Claudia se abrió con Cayetana, su sobrina, quien mostró una sincera preocupación por ella. “No lo puedo sacar de mi cabeza”, dijo angustiada, refiriéndose a Ricardo. La madre confesó que cada vez que su hija lo mencionaba se sentía mal y recordó el instante en que lo vio salir de la oficina, momento en el que sintió un impulso incontrolable de ir hacia él y abrazarlo para que no la deje.

Ante ello, Cayetana le preguntó dulcemente por qué no lo hizo, a lo que Claudia respondió con su dilema: primero, por ser su jefa; y segundo, porque es madre y tiene responsabilidades. Sin embargo, la joven le replicó con sabiduría: “¿Y dónde dice que las jefas no pueden sentir amor? ¿Que las mamás no pueden enamorarse?”.

Aunque Claudia se mostró terca, Cayetana le dio un consejo lleno de ternura: “Si algo aprendí en mis 20 años es que la vida es una. Ricardo es bien bueno, dale una oportunidad, sigue a tu corazón y si no funciona, por lo menos sabes que lo intentaste”. Para la joven, no había duda de que su tía estaba enamorada y que Ricardo valía la pena.

¿Logrará Claudia dejar atrás sus miedos y escuchar a su corazón? ¿Se dará la oportunidad de vivir un nuevo amor con Ricardo? Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!