En Eres Mi Bien, Valeria se prepara para salir junto a Roxana, quien no duda en animarla a producirse más para disfrutar de la noche. Sin embargo, Valeria, firme en su corazón, responde que no quiere llamar la atención de nadie, ya que el único que le importa es Mauricio. Ante esto, Roxana la convence con una frase que la hace reflexionar: “Nosotras no nos arreglamos para los hombres, nosotras nos arreglamos para nosotras mismas, belleza”.

Por otro lado, Mauricio intenta agotar todas sus excusas para no asistir a la fiesta con Foncho, incluso finge estar enfermo, pero su amigo no se deja engañar. Terco y decidido, Foncho descubre su mentira y lo obliga a salir de la cama, convencido de que necesita distraerse y olvidar por un momento su tristeza.

¿Será esta salida la oportunidad que ambos necesitan para reencontrarse en medio de la fiesta? ¿Podrá Valeria dejar atrás la nostalgia y Mauricio abrirse a disfrutar? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

